Aydın polisinden 3 ayrı operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (AYDIN), (DHA)- İZMİR\'in Kuşadası İlçesi\'nde polisin yaptığı 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 5\'i sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri yaptıkları üç ayrı operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığı yapan PKK terör örgütü üyesi Ö.B. ile kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen biri Suriye uyruklu 5 kişilik göçmen kaçakçılığı çetesi üyesini, hırsızlık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kökuyu\'yu ve 11 ayrı suçtan aranan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Ö.B. ile insan kaçakçılığı çetesi üyesi A.S., E.Y. ve 11 ayrı suçtan aranan E.B. ile 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kökuyu sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheliler Ç.Ö. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu H.K. ise Aydın Göç İdaresi\'ne teslim edildi.