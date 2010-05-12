Aydın Polisevi'nde 'barut' 3 can aldı

T24 -

3 itfaiye eri ve 1 polis daha hastanede

Olay yerine gelen Vali Coş, yangının Polisevi'nin atış poligonu kısmında çıktığını ve alevlerin binanın tamamını sardığını, yanıgının kontrol altına alındığının ve soğutma çalışmaları yapıldığını söyledi. Vali Çoş çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını aktarırken, yaralı sayısının da 9 olduğunu bildirdi.Hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis memuru birinin de polisevinde çalışan sözleşmeli aşçı olduğunu bildiren Vali Çoş hayatını kaybedenlerin Fecri Çelik ile MİT personeli Aytekin Yapar ile emniyet personlei Halil İbrahim Şeker olduğunu açıkladı.Vali Coş, patlama nedeniyle de, emniyet personelleri Ali Kaya, Ramazan Demirel, Ramazan Tezcan, Osman Orhan Çetin, Bayram Öz, Jale Kılıç, Hakan Behiç, Taner Alan, Gamze Şahin, Dürdane Çoban, Zeynep Aybüke Özcan ve Füsun Yalçın'ın yaralandığını belirtti.Patlamada yaralanan Hakan Behiç, Taner Alan, Ege Üniversitesine sevk edilirken, diğer yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.Aydın Polisevinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ve 1 polis memurunun daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.