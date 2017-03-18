Aydın merkez ve ilçelerinde 27 kişi gözaltına alındı

Aydın merkez ve ilçelerinde HDP yönetici ve üyeleri sabah erken saatlerde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan, aralarında EMEP üyesi Kemal Aydoğdu’nun da bulunduğu 4 kişinin Davutlar Polis Karakoluna götürüldüğü bildirildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Efeler ilçesinde aralarında HDP İl Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Taşdemir ve Kemal Yeşiltaş’ın da bulunduğu 5 kişi, Didim de İlçe Yöneticileri Tuncer Bengi ve Naciye Deniz’inde bulunduğu 13 kişi, Söke, Germencik ve Köşk ilçelerinde 5 kişi, toplam 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar içinde 4 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 hafta önce mahkemece serbest bırakılan HDP Didim ilçe yönetici ve üyelerinin de bulunduğu görüldü.

Gözaltına alınan HDP ve EMEP üyelerinin aileleri, yakınlarının gözaltına alınma gerekçelerini bilmediklerini, dosyada gizlilik kararı var denilerek kendilerine bilgi verilmediğini söylediler. Kendilerine sadece gözaltına alınanların pazartesi günü Aydın’a götürülecekleri bilgisinin verildiğini belirtti.

Gazetemize bilgi veren İHD Aydın Şube Başkanı Enver Özdemir, Newroz etkinlikleri öncesi yapılan gözaltıların hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu düşündüğünü belirtti. Özdemir, gözaltıların siyasi partilerin çalışmalarını engellemeye, newroz ve referandum öncesi insanları sindirmeye yönelik olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Gözaltına alınanlar

Efeler: Musatafa Taşdemir, Kemal Yeşiltaş, Cesur Sadebal, Nilgün Çağır, Nilgün Öncül

Didim: Tuncer Bengi, Naciye Deniz, Ayfer Demirel, Necla Süvarioğulları, Nazlı Boza, Türkan Can,Nazan Aslan, Duygu Haldal, Sertaç Doğan, Baran Polat, Leyla Polat, Kenan Polat.

Söke: Kıyasettin Aydemir

Kuşadası: Kemal Aydoğdu, Mehmet Yılmaz, Gülistan Ateş, Metin Çelik

Germencik: Sait Elveren, Selçuk Dalmaz, Ayhan Tatlı

Köşk: Barış Göze