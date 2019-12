-Aydın Menderes'ten mesaj İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Eski Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ''Milletimizin bu acılı gününde, milletin kayıtsız şartsız millete olan egemenliği ve hukukun üstünlüğünü her türlü teminat altına alacak bir sivil anayasanın, partilerin ittifakı ile gerçekleşmesini diliyorum'' dedi. Aydın Menderes, babası eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 50. yılında Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine mesaj gönderdi. Menderes, ''demokrasi şehitlerini'' idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde rahmetle andığını belirterek, şunları kaydetti: ''Onlar, kelimenin tam karşılığıyla şehittirler. İnançları uğruna ve inkarcılardan olmadıkları için darağacına gittiler. 50 yıldır onların acısını kendi acısı eyleyen ve her türlü tehdit ve hileye rağmen hatıralarını yaşayan aziz milletimize ebedi şükranlarımızı arz ediyorum. Acılardan ümit, yanlışlardan doğru, kötülüklerden iyilikler çıkarmamız gerekir. İdamların 50. yıl dönümü de yeni anayasa çalışmalarına denk geldi. Milletimizin bu acılı gününde, milletin kayıtsız şartsız millete olan egemenliğinin ve hukukun üstünlüğünü her türlü teminat altına alacak bir sivil anayasanın partilerimizin ittifakı ile gerçekleşmesini diliyorum.'' Adnan Menderes Demokrasi Platformu Başkanı Fatih Kavaloğlu da Türkiye'ye derin ve engin hizmetleri geçen üç devlet adamını, ölümlerinin 50. yıl dönümünde aşk ve sevgiyle andıklarını söyledi. Kavaloğlu, İstiklal Madalyası sahibi Menderes'in son yüzyılda Türk tarihinde ölçüleri, dinamizmi ve vatanperverlik anlayışıyla bir devri temsil ettiğini belirterek, ''Bu devir, devlet gücünün belediye hudutlarından milli hudutlara yayılması ve Türk devletinin imkanlarının doğru ölçüler içerisinde dağılış olayıdır'' dedi. Fatih Kavaloğlu, Menderes ve arkadaşlarının, Türk ulusunun kalbinde taht kurduğunu dile getirerek, ''Ülkemizde hürriyet sistemi içinde bunca hizmetleri başarmış Demokrat Partinin önde gelen şahsiyetlerine reva görülenler ve yapılanlar, cidden büyük ıstırabımızdır. İzleri vicdan yarası olarak kalplerimizde yaşamaktadır'' ifadelerini kullandı. Törende konuşmaların ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından, aralarında eski cumhurbaşkanlarından merhum Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy'un da bulunduğu dönemin mağdur ve mazlum ailelerini temsilen bazı kişilere onur plaketi verildi. Törende daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Bu arada, Veli Duman isimli yaşlı bir adam, tören sırasında ''Menderes için canımızı veririz' diye ağladı. ''Paşalı Birol'' lakaplı Vecdi tekel de anıt mezar çevresine Menderes, Zorlu ve Polatkan'a sevgisini ifade ettiği çeşitli dövizler astı. Törene katılan bazı kişilerin de üzerinde ''Bir daha asla'' yazılı beyaz şapkalar taktığı görüldü.