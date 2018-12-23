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Aydın Menderes mezarı başında anıldı

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) MERHUM Başbakan Adnan Menderes'in oğlu, Eski Milletvekili Aydın Menderes, ölümünün 7

23 Aralık 2018 16:02

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) MERHUM Başbakan Adnan Menderes\'in oğlu, Eski Milletvekili Aydın Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes\'in eşi Ümran Menderes, yakınları ve sevenleri katıldı. Topkapı Anıt Mezar\'daki anma töreni Adnan Menderes\'in mezarında dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Aydın Menderes\'in kabri başına geçilerek Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Okunan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes\'in kabrine karanfil koydu. Törene katılanlara Aydın Menderes anısına lokma tatlısı ikram edildi.

(FOTOĞRAF9

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