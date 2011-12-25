-Aydın Menderes defnedildi İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, Topkapı'daki Anıt Mezar'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla defnedildi. Fatih Camisi'ndeki cenaze namazının ardından polis konvoyuyla Topkapı'daki Anıt Mezar'a getirilen Aydın Menderes'in naaşı, yakınlarının omuzlarında defnedileceği bölüme alındı. Daha sonra din görevlileri tarafından Kuranı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından Menderes'in naaşı, yeğeni Adnan Menderes ve diğer yakınları tarafından Türk bayrağına sarılı tabutundan çıkarılarak dualarla mezara indirildi. Aydın Menderes'in naaşı, 1994 yılında vefat eden annesi Berin Menderes'in yanına defnedildi. Bu sırada, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes'in gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Anıt Mezar'daki törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince de Aydın Menderes'in kabrine çiçekler ve fidanlar dikildi. Törenin sonunda, vatandaşlar, bariyerli bölümün açılmasının ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu bölümü ziyaret etti. Vatandaşlar, Aydın Menderes'in mezarı başına da gelerek dua okudular. Kabir başında bulunan Ümran Menderes de, vatandaşların taziyelerini kabul etti. Törenin ardından vatandaşlara ayran ve pilav ikram edildi.