Aydın: Kuliste ölmek istemedim

T24 - Siyasete 67 yaşında veda eden Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bu konuda kararı bir yıl önce verdiğini, Başbakan Tayyip Erdoğan’a da 6 ay önce söylediğini anlattı.Aydın, “Benim için hayat 5 yaşında Kuran okuyarak başladı, şimdi yine okuyarak sonlandırmak istiyorum. Siyaset yaparken, kuliste otururken ölmek istemedim” dedi.



Aydın, Meclis’te şu duygusal değerlendirmelerde bulundu:





'Okuyacağım'



67 yaşındayım. 5 yaşında okumaya Kuran’la başladım. İlk yılları çıkarırsanız 60 yıldan beri, bilinçli tercihlerle yönettim hayatımı. Şimdi bu noktaya geldiğimde okuyarak başladığım hayatımı, okuyarak sonlandırmak istiyorum. Siyaset yapıp, kuliste beklerken ölmek istemiyorum.





'Torunlar ve kitaplar'



Bu arada torun sayım 3’e çıktı. İnsanın ebedi yapan iki şey vardır; biri torunları diğeri kitaplarıdır. Aradan birkaç yıl geçsin ben dahil, buradaki bakanların çoğunu siz bile hatırlamazsınız. ‘Ne bakanıydı, ne yapmıştı’ çoğu insan hatırlamaz. Ama kitaplarınız sizi yaşatır. Ben de kitaplarımla yaşatılmak istiyorum. Yeni kitap projelerim var, onları hayata geçireceğim.Siyasetten ayrılma kararımı verdiğim duyulur duyulmaz, üniversitelerden teklif gelmeye başladı.

‘Hocalık yapar mısınız’ diye. Onu da düşünüyorum. ‘Gelin projelerimize akıl hocalığı yapın, danışmanlık yapın’ diyenler de var. Bütün bunları değerlendireceğim.





'6 ay önce söyledim'



Kararımı vereli bir yıl oluyor. Başbakan’a 6 ay önce söyledim. Onunla aramızda geçen konuşma benim sırrım olarak kalacak. Bir kızım siyasete devam etmemi, diğeri bitirmemi söylerdi. Karım bu duruma en memnun olanlardan biri. Ama aynı evin içinde sürekli yaşamaya başlayınca ne düşünür bilmiyorum.”





