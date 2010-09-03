-''AYDIN KENTTE'' 145 BİN OKUMAZ YAZMAZ İZMİR (A.A) - 03.09.2010 - Türkiye'nin en aydın kentlerinden biri olarak gösterilen İzmir'de 144 bin 688 kişi okuma yazma bilmiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kentte 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde 165 bin 221 olan okumaz yazmaz sayısı, geçen yıl yapılan çalışmalarla 144 bin 688'e düşürüldü. Okur yazarlığı artırma performansında Türkiye 35.si olan İzmir'de, 165 bin 221 kişiden 86 bin 634'ü 60 yaş üstü olduğu için bu kişilere ulaşmakta sorun yaşanıyor ya da okur yazar yapılamıyor. Kalan 78 bin 587 kişinin yüzde 80'lik kısmı olan 62 bin 813'ünün kadın olduğuna dikkati çeken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, farkın kız çocuklarının okula gönderilmemesinden kaynaklandığını belirtti. -BU YILIN HEDEFİ 25 BİN KİŞİ- Okuma yazma kurslarıyla çalışmaları sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2008 yılından bu yana 33 bin 640 kişiye açtığı 2736 kurs ile eğitim verdi. Kursiyerlerden 20 bin 533'i okur yazar yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu eğitim öğretim yılı içinde de 24 bin 783 kişiyi okur yazar yapmayı hedefliyor. İzmir'in göç alan bir şehir olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, ''En büyük sorunumuz göç. Okumaz yazmaz sayısı göçle ilgili. Bu sayıyı sıfırlayan kadar çalışmalarımız sürecek'' dedi.