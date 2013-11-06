Aydın Gün Teşvik Ödülü başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 40. yılında, vakfın kurucuları arasında yer alan ve Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulunan Aydın Gün anısına, “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nü başlattı. Her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü” için başvurular başladı.

Genç müzisyenlere destek olmak amacıyla İKSV tarafından verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü”yle, klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik dallarından gelecek başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenen 30 yaşın altındaki bir sanatçıya, bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin TL tutarında destek sağlanıyor.

“Aydın Gün Teşvik Ödülü” için genç sanatçıların başvurularını, en geç 1 Aralık 2013 tarihine kadar ayse.emek@iksv.org e-posta adresine göndermeleri veya İKSV’ye ulaştırmaları (Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No:5 34433 Şişhane) gerekiyor. Başvuru için gereken belgelere dair ayrıntılı bilgiyi içeren şartnameye www.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü şef Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun kararı Aralık ayı sonunda açıklanacak.

“Aydın Gün Teşvik Ödülü”nün ilki, geçtiğimiz sene, 1992 yılında Adana’da doğan genç kemancı Hande Küden’e sunuldu. Çeşitli yarışmalarda ödül alan, yurtiçi ve yurtdışında solist ve oda müziği sanatçısı olarak konserler veren Küden, halen Hanns Eisler Berlin Müzik Akademisi'nde yüksek lisans yapıyor.

Aydın Gün Kimdir?

1917 yılında Adana’da doğan Aydın Gün, Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulundu; İstanbul ve Ankara Operaları’nın kurucuları arasında yer aldı ve her iki kurumda da genel müdürlük görevi üstlendi. Gün, “Avrupa Konseyi Kültür Ödülü”nün yanı sıra 1988 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla onurlandırıldı. İKSV’nin kurucuları arasında yer alan Gün, 1974-1993 yılları arasında İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenerek vakfın yaptığı birçok etkinliğin öncüsü oldu. Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı. İstanbul Bienali’nin ilk yılları sayılan Çağdaş Sanat Sergileri’ni başlatan Gün, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da kurucuları arasında yer aldı. 1990'ların sonunda ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşerek sanat alanındaki çalışmalarına orada devam eden Gün, 2007 Kasım ayında, 90 yaşındayken yaşamını yitirmişti.