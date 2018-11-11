Aydın filede doludizgin

AYDIN, (DHA) -

VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde tarihinde ilk kez yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk maçında evinde THY\'yi 3-0, ikinci haftada deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, son olarak taraftarının önünde Karayolları\'nı da set vermeden 3-0 dize getirdi. Ligde dünya devi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank\'la birlikte 3\'te 3 yapan 3 takımdan biri olan mavi-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda CEV Challange Kupası\'ndaki muhtemel rakibi Beşiktaş\'la karşılaşacak.