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Kültür-Sanat

Aydın Esen, Bach için çaldı

Aydın Esen, 'İstanbul Bach Günleri' kapsamında Aya İrini’de konser verdi.

15 Ekim 2009 03:00

Aydın Esen, 'İstanbul Bach Günleri' kapsamında Aya İrini’de konser verdi.




Bu sene sekizincisi gerçekleştirilen İstanbul Bach Günleri'nde dünyanın en iyi caz piyanistlerinden biri olarak gösterilen Aydın Esen, Aya İrini’de konser verdi. İki bölümden oluşan ‘Aydın Esen Plays For Bach’ resitali, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın Esen, piyano resitalinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı ve defalarca sahneye çıkarak seyircileri selamladı. İki saat süren konsere gençlerin ilgisinin az olduğu dikkat çekti.



Son günlerine geldiğimiz etkinlik kapsamında 19 Ekim'de Sirkeci Garı’nda Thomas Gabriel Trio bir caz konseri verecek, 24-25 Ekim tarihlerinde ise Sakıp Sabancı Müzesi’nde Laura Vikman sahne alacak. Unutulmayacak bir konser için Bach sizi bekliyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye gösterdiği günlerde bu konserleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Haber: Can Barış Çevik (MİHA)

Fotoğraflar: Behlül Çetinkaya (MİHA)

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