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Aydın Engin: Siz yüz seksen günlükken neredeydiniz?

"Ustalarımızın öğüdüdür: Bir gazeteciyiz. Haber, köşe yazısı, röportaj yaparız, yayımlanır artık onu unuturuz"

23 Nisan 2018 14:13

*Aydın Engin

Gazete yazısının ömrünün 24 saat olduğuna inananlardanım. Ölümsüz eserler yaratmak edebiyatçıların işi.

Ustalarımızın öğüdüdür: Bir gazeteciyiz. Haber, köşe yazısı, yorum, dizi yazar, röportaj yaparız. Yayımlanır. Artık onu unutur, bir sonraki yazıya, habere, yoruma yöneliriz.

Bunca yıldır haber çıkarır, dizi hazırlar, röportaj yapar, Tırmık yazarım ve unuturum. O kadar ki kimi okurlar “Geçenlerde yazdığınız bir yazıda...” diye başlayan bir cümle kurduklarında boş bulunup “Hangi yazıydı, ne üstüneydi” diye sorduğum çok oldu. 
Ama bu kez durum biraz (çok az) farklı.

Dün annesinin kucağında hapishaneye giren alta aylık Deran bebek üstüne bir Tırmık yazdım. Alışılmadık ölçüde bir ilgi odağı oldu. Sadece Facebook’ta, Twitter’da, WhatsApp’ta değil. E-postayla, hatta faksla (evet hâlâ faks kullanan okurlar da varmış) bana ve gazeteye mesaj yağdı.

Özellikle Deran bebekler için bir ninni bestelenmesi çağrısı önemsendi, benimsendi, desteklendi. Birbirinden güzel ninni linkleri gönderenler mi istersiniz, ninni besteleyecek müzisyenlere “ninni sözü” yazıp yollayanlar mı istersiniz...

Bir okur bir adım daha atmış, Twitter’da “#deranbebeklereninnibesteleyin” gibi bir hashtag oluşturmuş.

Birçok okur bunun bir kampanyaya dönüştürülmesini öneriyor. Ülkenin bütün müzisyenlerine çağrı yapan ve Deran bebekler için ninniler bestelemelerini isteyen bir kampanya...

Bildiğim işler değil. Cumhuriyet’in yazıişleri yönetimine danışacağım. Bakalım onlar ne diyecek.

“Ben kolları sıvadım bile” diyen müzisyenleri, hele yağmur gibi yağan mesajları burada sayıp dökemem. Ucu bucağı olmayan bir liste okura saygısızlık olur; zaten yerim de yetmez.

Ama sıcağı sıcağına sözlerini kendi yazdığı bir ninni besteleyip yollayan BanuKanıbelli’nin ninnisinin hem sözlerini hem de dinleyebileceğiniz link’i aktarmazsam olmaz.

Banu Kanıbelli’nin “Yıldız Tozu” adını koyduğu ninninin sözleri şöyle:

Sen uyu çocuğum 
Gözlerini kapa bana 
Bir avuç yıldız tozum var
Hepimize, geceleri sarmaya 
Yıldızlara uzanıp da 
Oynarken ay ışığında 
Bir de bakarız o çocuklar 
Katılmışlar doya doya, oyuna 
Gün doğmadan yetişiriz 
Güneşi de getiririz 
Anlatırız biz kuşlara 
Onlar da kuzulara

Ninniyi dinlemek isterseniz, linki de şöyle(imiş): 
http://www.cumhuriyet.com. tr/video/video/962571/Yildiz_ Tozu.html

Durun bitmedi. Sözüm ninni besteleyecek müzik ustalarına, hüner sahiplerine. 
Erkan Ort adlı bir okur harikulade bir ninni sözü yolladı. Bestelenir mi bilemem. Ama şiir tadı ile hınzır bir zekâyı buluşturan şu ninni sözünü mutlaka okuyun.

Beşiğin damdan, betondan 
Yüreğin gülden, goncadan 
Yüz seksen günlük dünyandan 
Haykır Deran bebek!..

Gardiyanına, müdürüne, 
Reis’ine, vekiline, 
Deran bendeniz de 
Siz yüz seksen günlükken 
Neredeydiniz?

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