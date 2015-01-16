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Aydın Engin: Silahlı saldırıya uğrayabiliriz

Sosyal medyada 'gazeteyi yakma' çağrılarının yapıldığını hatırlatan Aydın Engin, hükümetin bunu görmezden geldiğini söyledi

16 Ocak 2015 13:12

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve T24'ün kurucu yazarlarından Aydın Engin, Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerini yayımladıkları için silahlı saldırıya uğrayabileceklerini söyledi. Engin, Charlie Hedbo dergisinin karikatürlerini yayımladıkları için gelen tepkilere dikkat çekerek, "Daha önce böyle bir şiddet görmemiştik"dedi.

Sosyal medyada "gazeteyi yakma" çağrılarının yapıldığını hatırlatan Engin, hükümetin bunu görmezden geldiğini söyledi.

Rûdaw'da yer alan habere göre Engin, tehlikenin devam ettiğini belirterek, "Gazetemiz çalışanlarına karşı silahlı saldırı olabilir. Daha dikkatli yaşamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay ise, basın özgürlüğüne dikkat çekti. Basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı ülkelerde demokrasinin varlığından bahsedilemeyeceğini söyleyen Alpay, "Sadece basın özgürlüğü değil, yargı bağımsızlığı da önemli. Demokrasinin olmadığı yerde Kürtler'in taleplerinin gerçekleşmesi mümkün değildir"ifadelerini kullandı.

 

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