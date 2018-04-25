Aydın Engin: "Reis'siz bir AKP'nin işinin bitik olacağı” yargısı, analizi doğru ise...

Reis’siz bir AKP’nin geleceği olabilir mi?

Eğer bu yazıyı gün içinde okuyorsanız, siz okurken kara ünlü Silivri hapishanesinin bitişiğindeki kocaman duruşma salonunda, benim de sanıklarından biri olduğum Cumhuriyet davasının dört günlük final maratonunun ikinci oturumu başlamış olacak.

Sanık iskemlesinde otururken Tırmık yazamam. Zaten izin de vermezler. O yüzden bu Tırmık ister istemez “Silivri arifesi”nde yazılıyor.

Dört günün sonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçları bizler hakkında bir hüküm verecekler. Beraat bekleyenimiz yok. Yeniden hapse tıkılıp tıkılmayacağımızı ise önceden kestirmek mümkün değil.

Göreceğiz...

Mahkemeyi boş verin. Türkiye, Cumhuriyet davasından çok daha önemli ve sonuçları yakıcı olabilecek bir gündeme kilitlendi. Birbirini pekiştiren ya da birbirini geçersiz kılan haberler uçuşuyor. Hepsi “AKP Reisi’nin karşısına çıkacak cumhurbaşkanı kim olacak” sorusuna cevap verme çabasında, iddiasında.

Biz ise Cumhuriyet yazıişlerinde daha belirleyici bir soruyu tartışıyor ve cevap arıyoruz:

- AKP Reisi cumhurbaşkanlığı seçiminden yenik çıkarsa AKP yama tutar mı, yoksa iplik iplik çözülüp, lime lime dağılır mı?

Bu yalın soruya verilen cevaplar birbirinden farklı, hatta zıt.

- Abiler, AKP denen örgütü bir arada tutan tek çimento Reisleri. Onun dışında partiyi taşıyabilecek; bir arada tutabilecek kimse kalmadı. Kalanlar siyasetin ikinci hatta üçüncü liginden adamlar. Reis iskemlesini yitirdi mi ilçe örgütlerinden MYK’ye kadar bütün tayfa başının çaresine bakmak için savrulacaktır..

...diyen de var.

- Bence dağılmaz. Siyasal İslam 190 yıllık iktidar açlığından sonra devlet aygıtının bütün kalelerini eline geçirmişken Reis seçilmedi diye pes edip iktidarı bırakmaz. Tayyip olmazsa Mayyip bulup devam eder..

...diyen de var.

- Yav AKP’yi boş verin. Asıl Reis’in kendisi yenilgiyi kabul edip iskemlesinden inmez. Orada kalmak için her şeyi göze alır. Her şeyi..

...diye felaket habercisi Kasandra rolüne soyunanımız da...

Biz tartışmayı duruşma günlerinde verilecek yemek aralarında, akşam hatta gece saatlerinde filan sürdürürüz. Ancak soruyu okurlara da yöneltmeyi tercih ediyorum.

Ediyorum, çünkü çok yakıcı bir soru. Eğer Reis’i Saray’daki koltuğunu terk etmek zorunda kalmış bir AKP dikiş tutmayacak, iflah olmayacaksa karşısına sahiden de bu yarışı önde bitirebilecek bir cumhurbaşkanı adayı çok yakıcı önem kazanıyor.

Sadece barajı geçmesi beklenen dört muhalefet partisi ile sınırlı olmayan, bir yıl önceki 16 Nisan Referandumu’nda kendiliğinden oluşan “Hayır Cephesi”nin irili ufaklı parti ya da hareket ya da çevre bütün bileşenlerinin ama gönüllü, ama yarım gönüllü hatta gönülsüz de olsa destekleyeceği bir aday,

24 Haziran ertesinde başka bir Türkiye’ye uyanmamıza yol açabilir.

Eğer...

Eğer “Reis’siz bir AKP’nin işinin bitik olacağı” yargısı, analizi doğru ise...

Tartışmaya değmez mi?