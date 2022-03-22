Aydın Engin’in tedavisi sürüyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye medyasının en kıdemli isimleri arasında yer alan T24 yazarı Aydın Engin, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrasında alındığı yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Ameliyat nedeniyle yazılarına ara verince çok sayıda yakını ve okurlarının durumunu merak ettiği Aydın Engin için oğlu Ekim Engin, “Hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil” açıklamasını yaptı. Ekim Engin, başka kaynaklardan yayılanlara itibar edilmemesini, gelişmeleri güncel olarak kendisinin paylaşacağını duyurdu.



Aydın Engin, 8 Mart’ta, safra kesesinden ameliyat edilmek üzere, eşi Oya Baydar refakatinde hastaneye yatırıldı. Bilinci açık olan Aydın Engin’in tedavisi, ameliyat sonrasında gelişen komplikasyon nedeniyle gözlem altına alındığı yoğun bakım servisinde devam ediyor.



Ekim Engin, babası Aydın Engin’in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:



“Aydın Engin'in sağlık durumuna hakkında:

8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi.

10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar.

15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi.

20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi.

Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil.



Lütfen başka kaynaklardan duyduklarınıza itibar etmeyin, ben buradan güncel bilgi vermeye çalışacağım.

Herkesten ricam lütfen telefon etmeyin.

Saygılar.

Ekim Engin, Oğlu.”



“Bir süre nadas iyi olacak”

Yazarımız Aydın Engin, 11 Şubat Perşembe günü, sağlık operasyonu öncesinde yayımlanan son yazısında, “kişisel bir not” olarak şu paylaşımı yapmıştı:



“Aydın Engin'i bir süre nadasa bırakmak iyi olacak.

Nadas'ın ne olduğunu bilmeyen kentli okurlar için bilgi notu: Nadas tarlanın sürülüp, sulanıp ekime hazırlanması ama o yıl ekilmemesidir.

Ben de beni nadasa bırakıyorum.

Ne kadar sürer bu nadas?

Bilmiyorum. Umarım kısa sürer.

Şey…

Bugün benim 81 yaşımdaki son günüm.”



Egeli bir mizah, Türkiyeli bir mahpus, dünyalı bir kalem; Aydın Engin 80 yaşında

AYDIN ENGİN YAZILARI





