Aydın Engin*

İdealimdeki cumhurbaşkanını buldum sandım...

Yazı işlerindekiler bir haber getirip önüme koydular, “Bak abi neler dedi, neler” diye de eklediler. O sırada başka sorunlarla boğuşuyordum, “Koyuverin masaya, bir ara bakarım” dedim ve...

...Ve bakmayı unuttum...

Akşam, evde televizyon karşısında “uzun oturmuş” miskinlenirken kulağıma ulaşan cümlelerle irkildim. Siz de dinlemiş, hatta benden farklı olarak seyir de etmişsinizdir.

Önce o cümleleri hatırlatayım:

“Bir ülkede halk bunalmış, ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne büyük önem veriyoruz.”

TV aygıtından uzandığım kanepeye kadar ulaşan ses bununla da yetinmedi, devam etti:

“... Adalet dağıtmayan savcı ve hâkim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur.”

Vay vay vay...

“Kim ulan bu yüreğimin sesini dile getiren, hukuk devleti kavramından ne anlıyorsam pek duru özetleyiveren” deyip doğruldum ama ne çare, TV başka bir habere geçiyordu. Sadece sunucunun “Cumhurbaşkanının konuşmasını aktardık. Şimdi de...” dediğini duydum.

Yani...

Yani aktardığım pırıl pırıl cümleleri kuranın kim olduğunu anlamayadım...

Finlandiya Cumhurbaşkanı mıydı acep? Yoksa Papua-Yeni Gine Cumhurbaşkanı mı? Yoksa şeyin Cumhurbaşkanı mı? Şeyin mi ? Şeyin...

I-ıh... Bilemedim. Ama neresi ise orada, o ülkede yaşamak istiyorum. Çünkü bunları söyleyen idealimdeki cumhurbaşkanı...

Bu yaşımda artık biraz rahat edeyim; biraz soluk alayım. Biraz elim titremeden, yazdıklarımı durmadan silip, bir başka sözcük bulup pösteki saymadan yazı yazayım.

***

Çünkü...

Çünkü ülkemde epeydir “...halk bunalmış, ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmiştir”.

Çünkü epeydir, hem de epey epeydir “...buradaki yargı sisteminde bir sorun var”. Hatta buna “sorun” demek pek hafif kaçar. Neredeyse kangrene dönüşmüş bir yara var...

Çünkü benim ülkemde “...Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur” deniyor ama asıl sorun galiba “devleti yönetenlerin yaptığı, ısrarla yaptığı adaletsizlik”...

Sonra...

***

Ertesi gün gazeteye geldim. Masamın üstünde “sonra okurum” diye bıraktığım haberi buldum.

Bunları bizim, benim ülkemin Cumhurbaşkanı, AKP’nin Reis’i söylemiş.

Çok güldüm...

Sonra kendime “Behey gafil, ağlayacağına gülüyorsun” deyip bu kez de kendime güldüm...

*Bu yazı cumhuriyet.com'dan alınmıştır.