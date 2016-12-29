Aydın Engin: "Günlerimin sayılı olduğu" tehditlerinden sonra yeniden yakın koruma verildi

Cumhuriyet yazarı Aydın Engin, geçen hafta iki kez ölümle tehdit edilmesi sonrası kendisine tekrar yakın koruma verildiğini yazdı. Engin, "Güneşi son görüşüm' olabileceği, 'Günlerimin sayılı' olduğu tehditlerinden sonra yeniden 'yakın koruma' verildi. Bu konuda ısrarlı uyarılar yapan meslektaşlarıma, okurlarıma teşekkür ederken bu gelişmeyi de bildireyim, dedim" ifadesini kullandı.

Engin'in, 10 Cumhuriyet yazarı ve yöneticisinin halen tutuklu olduğu 31 Ekim operasyonunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra yıllardır devam eden polis koruması da kaldırılmıştı.

Aydın Engin, "Ayağımı denk alıyorum" başlıklı bugünkü yazısında (29 Aralık 2016) tehditlere ilişkin şunları yazdı:

"Yakın çevrem biliyor; Hrant Dink’in öldürülmesinin hemen ardından evimin kapısından çıkıp yeniden o kapıdan girinceye kadar bir “yakın koruma” ile yaşıyorum. Yaşıyordum. Dokuz yıldır bu böyle idi.

Cumhuriyet’i susturma planının bir halkası olarak 1 Kasım sabaha karşı 12 arkadaşımla birlikte gözaltına alındım. Beş gün sonra mahkemeye çıkarıldık. Tutuklama aygıtına dönüştürülmüş Sulh Ceza Hâkimliği’nde 10 arkadaşım tutuklandı. Ben ve Hikmet Çetinkaya yaşlılık gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldık. Aynı gün İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla “yakın koruma” önleminin kaldırıldığı bildirildi.

'Güneşi son görüşüm' olabileceği, 'Günlerimin sayılı' olduğu tehditlerinden sonra yeniden 'yakın koruma' verildi.

Bu konuda ısrarlı uyarılar yapan meslektaşlarıma, okurlarıma teşekkür ederken bu gelişmeyi de bildireyim, dedim."