Aydın Doğan'dan 'terör' ve 'paralel yapı' konusunda "Devletin yanındayız" mesajı

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulunan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, hükümete 'terörle mücadele' ve 'paralel yapı' konusunda destek mesajı verdi.

"Biz Doğan medyası olarak başta PKK ve DEAŞ (IŞİD) terörü olmak üzere her türlü terörü lanetledik, lanetliyoruz" diyen Doğan, "Terörle mücadelede her zaman devletimizin yanında olduk, olacağız. Hiçbir demokratik ülke teröre müsaade edemez, müsamaha gösteremez. Silahla, bombayla, hendekle, barikatla hak iddiasında bulunamaz" ifadesini kullandı.

Aydın Doğan, İsim vermeden Fethullah Gülen cemaatine atfedilen 'paralel yapı' iddiasıyla ilgili, "Hiçbir devlet bünyesi içinde yetki ve görevini anayasa ve yasalardan almayan özel bir yapılanmaya izin verilemez. Bu gibi yapılarla mücadele edilmesi ve bünyeden atılması doğru ve meşrudur. Biz bu mücadelede devletten yanayız. Ancak devletimizin bu haklı mücadeleyi hukuk içinde yapması lazımdır" diye konuştu.

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan Aydın Doğan, “Her türlü terörü lanetledik, lanetliyoruz” dedi.

Biz Doğan medyası olarak başta PKK ve DEAŞ (IŞİD) terörü olmak üzere her türlü terörü lanetledik, lanetliyoruz. Terörle mücadelede her zaman devletimizin yanında olduk, olacağız. Hiçbir demokratik ülke teröre müsaade edemez, müsamaha gösteremez. Silahla, bombayla, hendekle, barikatla hak iddiasında bulunamaz. Bizim teröre karşı duruşumuz bu kadar nettir. Tavrımızın net olduğu ikinci konu ise şudur; Hiçbir devlet bünyesi içinde yetki ve görevini anayasa ve yasalardan almayan özel bir yapılanmaya izin verilemez. Bu gibi yapılarla mücadele edilmesi ve bünyeden atılması doğru ve meşrudur. Biz bu mücadelede devletten yanayız. Ancak devletimizin bu haklı mücadeleyi hukuk içinde yapması lazımdır.“ dedi.