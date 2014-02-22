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Yaşam

Aydın Doğan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya suç duyurusu

Aydın Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

22 Şubat 2014 19:41

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Sabah gazetesinin yayınları üzerine suç duyurusunda bulunacağını, Sabah yönetimi hakkında yasal yollara başvuracağını söyledi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Aydın Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer'in açıklaması şöyle:

"Sahipliği konusu 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana “havuz” kelimesiyle birlikte sıkça gündeme gelmekte olan Sabah isimli gazetenin müvekkilim Sayın Aydın Doğan ile ilgili iftira ve yalana dayalı çirkin yayınları artarak devam etmektedir. Müvekkilim bugüne kadar bu karalama kampanyasını sabırla karşılayarak cevap vermemiştir. Ancak müvekkilimin sessiz duruşunu yanlış değerlendiren Sabah gazetesinin ortalıkta gözükmeyen sahibi ve yönetimi, tetikçileri aracılığıyla ahlak sınırlarını zorlamaktadır. Müvekkilim hakkındaki bu süreç halen yolsuzlukları nedeniyle yurtdışında kaçak yaşamakta olan Cem Uzan’ın bundan 13 yıl önceki bir iftirasıyla başlamıştır. Geçen bu süre içinde ise müvekkilim aynı konuyla ilgili davalarda yedi ayrı mahkemede yedi kez beraat etmiştir. Buna rağmen Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahsa yazdırılan yazıyla Yargıtay süreci etkilenmeye çalışılmaktadır. Pazartesi günü bu yazıda imzası bulunan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, Sabah yönetimi hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

 

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