Aydın Doğan'dan POAŞ davası yorumu: Bu dava akıl ve izandan yoksundur

Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla hakkında 24.5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Aydın Doğan, POAŞ davasının hukuki dayanağı olmadığını söyledi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlanan POAŞ davasıyla ilgili olarak Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan bir açıklama yaptı.

Bu davanın hukuki dayanağı olmadığını söyleyen Aydın Doğan’ın açıklaması şöyle: "Bu dava akıl ve izandan yoksundur. Çünkü bu davanın hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bu iddialar, ilk kez 2001-2005 yılları arasında TBMM’de kurulmuş olan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme yapan komisyon tarafından ele alınmıştır. Komisyon, beş yıl süren çalışmasının sonunda hazırladığı son derece ayrıntılı ve kapsamlı raporunda Petrol Ofisi hakkında yasaya aykırı hiçbir işlemin bulunmadığı sonucuna varmıştır.

"Şirketin yönetiminde bulunmadım"

Ben kişisel olarak bu şirketin yönetiminde bulunmadım, dolayısıyla hiçbir hukuki ve idari sorumluluk üstlenmedim. Önemli bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum: aynı suçlamalarla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma yürütülmüş ve bu çerçevede 2014 yılında bir dava açılmıştır. Bu davanın iddianamesinde sanık olarak yer almadığım gibi, iki yıldan beri süren yargılamada da adım bir defa bile geçmemiştir.

"Savcılık kamuoyunda sansasyon yaratmayı hedeflemiştir"

Buna rağmen Savcılık makamı beni bu iddianameye dahil ederek kamuoyunda sansasyon yaratmayı, benim itibarıma zarar vermeyi hedeflemiştir. Ayrıca mesele, sadece benim bu şirketin yönetiminde olup olmamamla da ilgili değildir. Ben geçmişte Petrol Ofisi yönetiminde olup sanık olarak bugün mahkemeye çıkan değerli arkadaşlarımızın hepsinin de masum olduğuna, hukuka aykırı hiçbir işlemlerinin bulunmadığına bütün yüreğimle inanıyorum."