Aydın Doğan'dan 'karargâh' açıklaması

Maliye Bakanlığı'nın, gelirler kontrolörlerinin hazırladığı inceleme raporlarına dayanarak 3.7 milyar liralık vergi aslı ve gecikme cezası kestiği Doğan Yayın Holding “merkezi takdir komisyonu” ile görüşme ve dava yoluna başvurmaya hazırlanırken, dün Aydın Doğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir araya geleceği iddia edilmişti. Ancak bugün Taraf gazetesinde çıkan habere göre Doğan böyle bir girişiminin olmadığını açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'dan randevu talep ederek karargâha gitmek için başvuruda bulunduğuna ilişkin haber Taraf'ta yayımlanmıştı.

Taraf gazetesinin haberinde (26 Eylül 2009) şu ifadelere yer verildi:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Doğan Grubu’na kestiği cezanın ardından hükümetten istediği yanıtı alamayan Aydın Doğan, pazartesi günü Karargâh’a giderek Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la bir görüşme yapacak. Görüşmenin gündemi Doğan Grubu’na kesilen 3.75 milyar liralık ceza.

Aydın Doğan görüşmeye yalnız gitmeyecek. Genelkurmay Başkanlığı’nda görüşmeye Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik de katılacak. Gedik’in yanı sıra Doğan Grubu’nda çalışan üst düzey iki gazetecinin de Karargâh’ta olması bekleniyor.

Randevu talebi ‘not’ edildi

Genelkurmay’da görevli bir askeri yetkiliden aldığı bilgiye göre randevu talebi Aydın Doğan’dan geldi.

Askeri yetkili, görüşmenin içeriğinin gruba kesilen ceza olduğunu, görüşmenin de kayıtlara “özel bir konu” olarak “not edildiğini” söyledi.

Taraf gazetesindeki bugünkü haberde ise "Org. Başbuğ ile bu dönemde görüşerek yanlış anlamalara yol açmak istemem" dedi.

Doğan açıklamasında, “Ailece tanışırız. Kendisiyle görüşürüm. Pazartesi kendisiyle buluşacağım ise doğru değil. Böyle bir dönemde kendisiyle görüşerek yanlış anlaşılmak istemem” dedi. Doğan, vergi cezasından beş gün sonra, 14 Eylül'de saat 15’te Başbuğ ile randevulaştı. Rahatsızlanınca gidemedi, randevu 28 Eylül'e kaldı, duyulunca ertelendi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan herhangi bir randevu talep etmediğini söyledi. Taraf’ın dün sürmanşetten yayımladığı, “Doğan Karargâh’a gidiyor” başlık haberle ilgili Aydın Doğan’dan açıklama geldi.

Doğan şöyle dedi: “Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Birinci Ordu Komutanlığı yaptığı dönemden beri ailece tanışırız. Kendisiyle iyi ilişkilerim vardır. Daha sonra hem Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu sırada hem de Genelkurmay Başkanlığı’nı üstlenmesinden sonra kendisiyle görüşmelerim oldu. Pazartesi günü kendisiyle görüşeceğimi yazmışsınız. Bu doğru değil. Bugünlerde kendisiyle bir görüşmem olmayacak. Böyle bir dönemde kendisiyle görüşerek yanlış anlamalara yol açmak istemem. Yanlış bir istihbarata dayanan bu haberinizin düzeltilmesini rica ederim."