Aydın Doğan sigorta şirketi kuruyor

Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding, sigorta şirketi kurmaya karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesi kararı çıktı.

Açıklamada Doğan Trend Sigorta'nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi.

Şirketin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedefinde olduğu açıklandı.