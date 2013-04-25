Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi açıldı

Aydın Doğan Vakfı tarafından Bağcılar’da yaptırılan Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin resmi açılışı dün yapıldı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Aydın Doğan Vakfı Kurucusu Aydın Doğan, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı katıldı.

Radikal Gazetesinin haberine göre, Hanzade Doğan Boyner, eğitimin sadece devletin politikalarına bırakılmaması gerektiğini belirterek 'Kız çocuklarının okullaşmasında seferberliğin önemini gördük. Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocuklarının okullaşmasına katkıda başı çektiğimiz için mutluyuz. Sağlık sektöründe ara kademede nitelikli personel açığı sürüyor. Bu okul da bu ihtiyaca cevap vermek için kuruldu. Sağlık alanında 200 bin ara eleman açığı var. Sağlık meslek liselerinden mezun olanların işsizlik oranı ise yüzde 2' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise 'Aydın Doğan Vakfı’na sadece katkılarından dolayı değil milli kültürümüzdeki çok temel iki kavramı hatırlattıkları için de teşekkür ederim. Bunlardan biri iyilik, ikincisi ana kucağına dönüş. Bir hayırsever eser yaptırdığı zaman o eserden yararlananların duaları onu takip eder. Bu okulda öğrenciler defterlerine bir çizgi çizdiğinde sizin de defterinize bir çizgi çizilecek' dedi.

7 bin metrekare üzerine kurulu Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 720 öğrenci kapasiteli. 24 derslikli lisede 243 öğrenci ‘acil tıp teknisyenliği’, ‘anestezi teknisyenlği’ ve ‘hemşirelik’ olmak üzere üç bölümde eğitim alıyor. Okulda 300 metrekarelik cimnastik salonu, 150 metrekarelik kütüphanenin yanı sıra 5 laboratuvar bulunuyor.