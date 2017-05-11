Aydın Doğan Ödülü ressam Neş'e Erdok'un

Aydın Doğan Vakfı tarafından kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 'Aydın Doğan Ödülü’ bu yıl ressam Profesör Neş'e Erdok’a verildi. Erdok, "Hayatımın son döneminde gelen çok güzel ve anlamlı bir ödül" dedi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü bu yıl, figüratif anlatımıyla Türk çağdaş resim sanatının öncüleri arasında yer alan Neş’e Erdok’a verildi.



Önceki akşam Hilton Oteli Ballroom Salonu’nda yapılan töreni Gözde Atasoy sundu. Aydın Doğan Vakfı (ADV) kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Neş’e Erdok’a 50 bin lira para ödülü ve heykelciğini takdim etti.



Ödülü aldıktan sonra konuşan Neş’e Erdok, “Ressamlar çok konuşmaya alışık değildir. Bizim sanatımız sessiz bir sanat. Sesini duymak için ya müzelere gidilecek ya sergilere gidilecek yahut da resimseverlerin evlerinde görülecek resimler. Bu ödül bana hayatımın son döneminde gelen çok güzel ve anlamlı bir ödül, bunun için Aydın Doğan Vakfı’na çok teşekkür ediyorum. Seçici kurula çok teşekkür ediyorum, onur duydum” dedi.



Olmadığım resimlere kedi olarak girerim



Törende Neş’e Erdok’un sanat yaşamını anlatan kısa bir film gösterildi. Usta sanatçı resimlerinin bir tür günce gibi, hayatıyla ilgili olduğunu, hayal ürünü değil gördüklerini resmettiğini, bu yüzden Kadıköy vapuruna bindiğinde özellikle çay ocağının olduğu tarafa oturduğunu söyledi. Resim yapmanın kendisi için bir var oluş sebebi olduğunu belirten Erdok, “İçinde kendimin olmadığı bir resme de kedi olarak girerim” dedi.



Onsuz resim tarihini yazamayız



Törenin açış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Resim dünyamızda öncü rol oynayan sevgili Neş’e Erdok’a Aydın Doğan Ödülü’nü veriyoruz. Neş’e Erdok, Cumhuriyet sonrasında kadın ressamlar damarını güçlendiren, onu biçimi ve içeriği ile çağdaş ve modern bir düzeye taşıyan, onsuz resim tarihini yazamayacağımız bir sanatçıdır. O Anadolu insanının hüzünlü fizyonomisini kente getirdi. Gerçekçiliği yeniden tanımladı. Neş’e Erdok’un resimlerinin konusu insandır. Her gün karşılaştığımız satıcılar, çocuklar, serseriler, hastalar, sakatlar, toplumun yoksul ve alt kesimlerinden gördüğümüz insanlar. İnsanlığın halleri, onun sanatının eksenidir. Çağdaş Türkiye uygarlığı denince hiç kuşkusuz akla gelecekler arasında Neş’e Erdok da vardır. Çünkü Türkiye onun eserleriyle ‘İnsanlığın uygarlık yolculuğunda ben de varım. İşte bu da benim katkım’ demiştir” dedi.





Gençllere ışık tutmuş bir eğitmen



Hanzade Doğan Boyner, Neş’e Erdok’un yaptığı resimlerle ülkemizin sanat tarihine adını yazdırdığını belirterek şunları söyledi: “Bir kişilik olmanın yanında hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarıyla gençlere ışık tutmuş bir eğitmendir. Türkiye’de resim sanatının tarihi maalesef çok gerilere gitmiyor. Çoğu askeriyeden yetişmiş değerli Osmanlı ressamlarımızı bir kenara koyarsak resim sanatı esas itibariyle Cumhuriyetimizin değeridir. Cumhuriyetimizin açtığı bu yol kısa zamanda ürünleri vermiş, bugün pek çok Türk ressamı ulusal sınırların dışına çıkarak eserlerini dünyanın önemli müzelerinde sergilemiştir, önemli sanat akademilerinde yer almıştır. Ülkemizde de sayıları artan müzeler ve sanat galerileri ressamlarımızın geniş kesimlerce tanınmasının önünü açmıştır. Aydın Doğan Vakfı olarak bu yılki ödülümüzün konusunu belirlerken resim sanatını gündeme getirmek, yaratıcılığı görünür kılmak ve gelecek kuşakları özendirmek istedik. Neş’e Erdok’un şahsında ve kişiliğinde rol modelimizi bulduk.”



Sanat, siyaset ve iş dünyası katıldı



Geceye, Aydın Doğan Vakfı (ADV) kurucusu ve Onursal Başkanı ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanvekili Yağmur Şatana, BluTV kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, Namık Kemal Zeybek ve Cavit Kavak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Fikret Ercan, Ozan Sağdıç, Doğan Hızlan, Devrim Erbil, Hüsamettin Koçan, Mehmet Güleryüz, Seyhun Topuz, Gürol Sözen, Kemal İskender, Halil Akdeniz, Resul Aytemur, Bedri Baykam, Erol Evgin, Altan Öymen, Fatih Çekirge, Akif Beki, Murat Yetkin, Volkan Vural, Orhan Birgit, Ferhat Boratav’ın da bulunduğu medya, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Kokteylin ardından devam eden yemekli gecede konuklara Gamze Erengönül (keman) ve Melin Molla (piyanist) mini bir konser verdi.