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Kültür-Sanat

Aydın Doğan Ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın

Aydın Doğan Ödül'ü, 13 Nisan'da İstanbul Hilton Oteli'nde düzenlenecek törenle Ceylan'a verilecek.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - 1996 yılından bu yana düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, Türk sinemasında yaşanan olumlu gelişmeler gözönüne alınarak bu yıl ''Sinema'' dalında verilmesine karar verildi.



Aydın Doğan Ödülü, Türkiye'de kültür, sanat, edebiyat ve bilim esenlerini yaratıcılarının kişiliğinde, çeşitli dallar için verilen uğraşları, özveriyi, kaliteyi ve mükemmelliğinin yanı sıra emek verenlerin çalışma ve birikimleriyle ulusal ve uluslararası platformda övgü kazananları, mesleklerine başladıkları günden bugüne kadar gösterdikleri başarılar doğrultusunda ödüllendirerek, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla veriliyor.

Ödülün bu yılki seçici kurulunda, Doğan Hızlan, Tarık Akan, Mithat Alam, Tevfik Başer, Atilla Dorsay, Prof. Dr. Oğuz Onaran, Murat Özer, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu ve Azize Tan yer aldı. 

Seçici kurul, Türk sinemasının yakın zamandaki büyük atılımının önde gelen isimlerinden biri olması, Türk sinemasının son yıllardaki kimlik arayışının tüm dünyanın dikkatini çeken çarpıcı örneklerini vermesi, aldığı ödüller ve kazandığı başarıyla genç kuşaklara örnek olması nedeniyle Nuri Bilge Ceylan'ı ödüle değer buldu.

Aydın Doğan Ödül'ü, 13 Nisan'da İstanbul Hilton Oteli'nde düzenlenecek törenle Ceylan'a verilecek.



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