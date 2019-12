-AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ MEHMET ÖZBEK'İN İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - 2011 Aydın Doğan Ödülü, Türk Halk Müziğine katkılarından dolayı sanatçı Mehmet Özbek'e verildi. Hilton Convention Center'da düzenlenen ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ulu Önder Atatürk'ün Türk Milletine muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak gösterdiğini belirterek, bu hedefin gerçekleşmesinde kültür ve sanatın büyük önem arz ettiğini söyledi. Toplumların gelişmesinde sanatın önemine vurgu yapan Mutlu,''Hiçbir millet sanatta ilerlemeden güçlü bir millet olamaz. Gelecek planlarımızı yaparken asla ihmal edemeyeceğimiz konuların başında kültür ve sanat gelmektedir. Çünkü bu bakış açısı bizim yücelmemizin yolunu açar. Bu nedenle kültür ve sanat alanında yapılan bir faaliyeti çok önemsiyoruz'' diye konuştu. Mutlu, geçen yıl Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da hepsi birbirinden değerli kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştiğini, İstanbulluların kültür ve sanatın tadını her anlamda hissettiğini ve bu etkinliklerin her zaman devam etmesini arzuladığını söyledi. Doğan Vakfı'nın bu ödülü her yıl kültür, sanat ve bilimde en iyi olanlara verdiğini anlatan Mutlu, ''Bu yıl da ödül Türk Halk Müziğine katkılarından dolayı değerli bir sanatçımız Mehmet Özbek'e veriliyor. Kendisi bir üstattır. Her yıl çalışmalarına, eserlerine yenilerini ekliyor. Türkü alanında ihtisaslaşmış olan Mehmet Özbek, beş kıtada Türkiye'yi tanıttı ve konserler verdi. Onun tarafından derlenmiş pek çok türküyü zevkle dinliyoruz'' diye konuştu. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da ödülün 15 yıldır kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi her yıl farklı alanlarda ve alanının en saygın, ülkesine, dünyaya ve insanlığa katkılarda bulunmuş, kendilerini yaratıcılığa adamış kişilerine verildiğini belirterek, Vakıf Yönetim Kurulunun, Türk Halk Müziğinin son yıllarda yaptığı aşamaları göz önüne alarak, ödülün Türk Halk Müziği dalında verilmesini kararlaştırdığını söyledi. -ÖDÜLÜ VALİ MUTLU VE VAKIF BAŞKANI DOĞAN SUNDU- Konuşmaların ardından, ''Türk Halk Müziğine solist, yönetici, koro şefi, derlemeci, notist ve akademik yayınlar'' yoluyla verdiği hizmetlerinden dolayı 2011 Aydın Doğan Ödülüne layık görülen Özbek'e ödülü, Vali Mutlu ve Aydın Doğan Vakfı Başkanı Aydın Doğan verdi. Özbek, daha sonra yaptığı konuşmada, ''Türküler oya gibi işlenir, birer romandır, bizim hayatımız ve tarihi belgelerimizdir. Halk müziğine hizmet veren kurumların sayısı daha da artırılmalıdır. Bu ödül bana daha çok sorumluluk yüklüyor, artık daha çok çalışacak, araştıracak ve üreteceğim'' diye konuştu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı da ''Türkiye'nin kültür-sanat hayatına, Türk Halk Müziği ve oyunlarına 1984'den bu yana katkı veren bir eğitim kurumu'' olarak ''Hizmet Ödülü''ne layık görüldü. Ödül, Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından verildi.