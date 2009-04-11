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Yaşam

Aydın Doğan Ödülü Genco Erkal'ın

11 Nisan 2009 03:57

Aydın Doğan Vakfınca düzenlenen "Aydın Doğan Ödülü"nün bu yıl tiyatro dalında Genco Erkal'a verileceği bildirildi.

Aydın Doğan Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Aydın Doğan Ödülü'nün, 13 yıldır kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi, her yıl farklı alanlarda alanının en saygın, tanınmış, memleketine, dünyaya ve insanlığa katkılarda bulunmuş kişileri ödüllendirme amacı taşıdığına işaret edildi.

Her yıl değişik alanlarda Aydın Doğan Ödülü vererek, sanatçıları ve bilim insanlarını desteklemeyi amaçlayan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu'nun, bu çaba ve katkıları ödüllendirmeyi amaçlayarak bu yıl ödül dalı olarak tiyatroyu seçtiği kaydedilen açıklamada, Ödül Seçiciler Kurulu'nun, ödül sahibini, adaylar üzerinde açık tartışma ve eleme yöntemiyle belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, Seçici Kurul'un, yaptığı toplantıda, oyuncu, yönetmen, dramaturg, uyarlamacı olarak 50 yıldır tutarlı çizgisinden ödün vermeyen, 40 yıldır Dostlar Tiyatrosu'nu aynı çizgide sürdüren ve başarılarının yanı sıra çağına tanık olan Genco Erkal'ı ödüle değer bulduğu vurgulanarak, Erkal'a
ödülünün, 13 Nisan Pazartesi akşamı, İstanbul Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek törenle verileceği duyuruldu.

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