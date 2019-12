Aydın Doğan Ödülü Erkal'a

Oyuncu, yönetmen, dramaturg, uyarlamacı olarak 50 yıldır tutarlı çizgisinden ödün vermeyen Genco Erkal, Aydın Doğan Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu



Bu yıl 'tiyatro' dalında verileceği duyurulan ödülü, Genco Erkal'ın aldığı açıklandı. Açıklamada "oyuncu, yönetmen, dramaturg, uyarlamacı olarak 50 yıldır tutarlı çizgisinden ödün vermeyen, 40 yıldır Dostlar Tiyatrosu’nu yine aynı çizgide sürdüren ve başarılarının yanı sıra çağına tanık olan" bir sanatçı olarak Genco Erkal’ın Aydın Doğan Ödülü 2009'a değer bulunduğu belirtiliyor. Erkal, ödülünü 13 Nisan'da Hilton Oteli'nde yapılacak törenle alacak.



Ödül adayları üzerinde açık tartışma ve eleme yöntemiyle karar veren Seçici Kurul şu isimlerden oluşuyordu: Doğan Hızlan (Başkan), Orhan Alkaya, Lemi Bilgin, Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Gencay Gürün, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Turgut Özakman, Seçkin Selvi, Prof. Dr. Sevda Şener, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel.



Genco Erkal kimdir?



Aydın Doğan Ödülü 2009'un sahibi Genco Erkal, tiyatroya 1959 yılında başladı. Kent Oyuncuları, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra Erkal, 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.



Gorki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck, Havel, Beckett gibi yabancı yazarların yanı sıra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Orhan Asena, Can Yücel gibi Türk yazarlarının oyunlarını yönetti. Roman, öykü, şiir gibi değişik türlerden tiyatroya uyarlamalar yaptı, oyunlar çevirdi.



Son olarak Sivas 93 adlı oyunu yazdı. Çeşitli ödüller kazandığı ünlü rolleri arasında Aslan Asker Şvayk, Gogol'ün Bir Delinin Hatıra Defteri, Brecht'in Galileo'su, Maxwell Anderson'un Yalınayak Sokrates'i, Nazım Hikmet'ten Kerem gibi, Can Yücel’den Can sayılabilir. Erkal, pek çok sinema filminde de rol aldı, iki Altın Portakal ve sayısız tiyatro ödülünün sahibi oldu