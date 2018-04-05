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Yaşam

Aydın Doğan Ödülü, Arif Sağ'a verildi; törene kim katıldı, kim katılmadı?

Törende İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses ve Aydın Doğan birlikte türkü söyledi

05 Nisan 2018 04:17

22. Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Arif Sağ layık bulundu. Düzenlenen törende, Arif Sağ’a ödülü Aydın Doğan tarafından verildi. Arif Sağ ödülünü almak için sahneye kendi gibi sanatçı oğlu Tolga Sağ ile birlikte çıktı.

Ödülü aldıktan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Arif Sağ, gecenin ilerleyen saatlerinde törene katılanlara davul şov yaptı. Arif Sağ davul çalarken, davetlilerin bazılarının göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.

Doğan Medya’nın Demirören Holding’e satışının ardından gerçekleşen ödül törenine katılan ve katılmayan isimler de yakından takip edildi.

Törende Aydın Doğan, Arif Sağ’ın masasında otururken eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de aynı masada yer aldı. Geceye, iş kadını Güler Sabancı, Eski CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da geceye katılanlar arasında yer aldı.

Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Kanal D Ana Haber sunucusu ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın törene katılmaması ise dikkat çekti.

Yurt gazetesinde yer alan habere göre, Törende İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses ve Aydın Doğan'ın birlikte türkü söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

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