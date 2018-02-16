Aydın Doğan: Milli birlik ve beraberlikle aşarız

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı dün İstanbul’da gerçekleşti. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Türkiye’nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade ederek, “Bu dönemi milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde başarıyla aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemiz 30 yılı aşkın bir süredir terör belasıyla meşgul. PKK’nın yanı sıra DEAŞ ve 15 Temmuz darbe girişimi müellifi FETÖ başta olmak üzere bu kadar çok terör tehdidiyle aynı anda mücadele eden başka bir ülke yeryüzünde yoktur" dedi.

Toplantıda konuşan Aydın Doğan, Türkiye’nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade ederek, “Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir” dedi. Aydın Doğan, yılın ilk toplantısının açılışında “Kurulumuza yeni bir üye kazanmış bulunuyoruz. Yeni üyemiz Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı’dır. Sayın Nuhoğlu’nun, profesör Adem Sözüer ile birlikte kurulumuzun hukuk alanındaki zenginliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda medya hukuku alanında da çalışmaları olan Profesör Ayşe Nuhoğlu’na aramıza hoş geldiniz diyorum. Üyeliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu. Türkiye’nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade Aydın Doğan, şöyle devam etti:

"Milli birlik anlayışı içinde aşacağız"

“Bu dönemi milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde başarıyla aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemiz 30 yılı aşkın bir süredir terör belasıyla meşgul. PKK’nın yanı sıra DEAŞ ve 15 Temmuz darbe girişimi müellifi FETÖ başta olmak üzere bu kadar çok terör tehdidiyle aynı anda mücadele eden başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Kendi sınırlarımız içinde terör belasına ilave olarak Suriye’nin kuzeyinde sınırlarımız boyunca yerleşik hale gelen PYD, YPG terör örgütü de ülkemiz ve özellikle bölge halkımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi bertaraf etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak 2018 günü ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ çerçevesinde Afrin’e doğru başlattığı harekât planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bu operasyonda masum sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir.

"Hiçbir ülke, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden uluslararası mücadelesini hafife alamaz"

Şurası açıktır ki, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetimiz ciddi bir güven bunalımı içindedir. Bugüne kadar Amerikan yetkililerinden farklı ve çelişkili ifadeler duyduk. DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır, gösterilemez. Amerika Birleşik Devletleri, DEAŞ ile mücadele edeceğim diye PKK ile PYD ile işbirliği halindedir. Umarım ki ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti iki dost ve müttefik ülke arasında kaybolmuş görünen güven duygusunu ve işbirliğini yeniden tesis eder. Hiçbir ülke, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden uluslararası mücadelesini hafife alamaz. Bizim meşru müdafaamızdan alıkoyamaz. Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir.”

TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİNİ SAVUNAN BİR HABERCİLİK

Toplantının ardından konuşan eski AB Genel Sekreteri, emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, “Türkiye’nin teröre karşı mücadelesi içinde Doğan Medyası’nın nasıl bir yayın politikası izlediği tartışıldı. Genellikle biz medyamızın Doğan Yayın İlkelerine uygun olarak Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini destekleyen bir tutum içerisinde olduğunu gözlemledik. Mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde ama ulusal çıkarlarımızı gözeten ve Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini savunan bir politika izleniyor” dedi.