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Aydın Doğan: İçim acıyor, Birand'ın yeri kolay doldurulmaz

Birand'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaşan Aydın Doğan: Hiç aklıma gelmedik bir anda böyle bir sürpriz yaptı...

17 Ocak 2013 22:44

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ölümüyle ilgili "İçim yanıyor. Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bana göre Türk basını büyük bir haberciyi kaybetti" dedi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Kanal D Haber Bültenine canlı bağlanarak Mehmet Ali Birand'ın ölümüyle ilgili konuştu. Doğan, "Hem basın, hem televizyon dünyası... Yeni yetişenler hep Mehmet Ali Birand’ı habercilikte, başarıda örnek alacaklar. Müthiş bir heyecan, müthiş bir başarı, müthiş bir başarıya sahip bir adamdı. Hiç aklıma gelmedik bir anda böyle bir sürpriz yaptı. Izdırabım büyük, yeri doldurulmaz kolay kolay. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bana da telefonlar geliyor. Emir büyük yerden yapılacak bir şey yok. Nur içinde yatsın" dedi.

 

'Çok çok üzgünüm'

 

Arzuhan Doğan Yalçındağ da Mehmet Ali Birand’ı kaybetmenin acısını şöyle dile getirdi:

"Çok çok üzgünüm. Binlerce belki milyonlarca insan gibi. Çok uzun yıllar birlikte çalıştım. Ve hiç büyük bir kırgınlığımız olmadı. Bence çok çok iyi bir gazeteciydi. Hep hayat doluydu. Bu hastalığında da hep pozitifti. Dün hastaneden çıkarken bile, bunu atlatacağına gerçekten inanıyordum. Dediğim gibi, sadece bir çalışma arkadaşım değil, bir dostumdu da. Başımız sağolsun."

 

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