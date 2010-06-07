T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın Doğan Hürriyet'in künyesinden çıktı

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın adı 16 yıl önce satın aldığı Hürriyet gazetesinin künyesinden çıktı.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın adı 16 yıl önce satın aldığı Hürriyet gazetesinin künyesinden çıktı. Künyeye Yönetim Kurulu Başkanı olarak Vuslat Doğan Sabancı'nın adı girdi.

Aydın Doğan, Temmuz 1994'te Hürriyet gazetesinin Erol Simavi'den satın aldıktan sonra bugüne kadar aralıksız olarak künyede yer aldı. Hürriyet gazetesinin Yönetim Kurulu'nda geçen hafta yapılan değişikliklerden sonra Aydın Doğan adı künyeden çıktı.

Hürriyet gazetesinde geçen hafta yapılan düzenlemeleden sonra yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle olmuştu:

“Başkan Yardımcılığı’na Hanzade Doğan Boyner’in seçilmesine, Hakkı Hasan Yılmaz’ın İcra Kurulu Başkanlığı’na, Kadri Enis Berberoğlu’nun yayın, Ayşe Cemal Sözeri’nin reklam, Dursun Ali Yılmaz’ın mali, Ayçin Bayraktaroğlu’nun pazarlama işlerinden, Ahmet Nafi Dalman’ın bilgi teknolojilerinden, Ahmet Özer’in internet operasyonlarının yönetiminden sorumlu İcra Kurulu üyeliklerine atanmalarına karar verildi” dendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24