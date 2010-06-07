Aydın Doğan Hürriyet'in künyesinden çıktı

T24 - Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın adı 16 yıl önce satın aldığı Hürriyet gazetesinin künyesinden çıktı. Künyeye Yönetim Kurulu Başkanı olarak Vuslat Doğan Sabancı'nın adı girdi.



Aydın Doğan, Temmuz 1994'te Hürriyet gazetesinin Erol Simavi'den satın aldıktan sonra bugüne kadar aralıksız olarak künyede yer aldı. Hürriyet gazetesinin Yönetim Kurulu'nda geçen hafta yapılan değişikliklerden sonra Aydın Doğan adı künyeden çıktı.



Hürriyet gazetesinde geçen hafta yapılan düzenlemeleden sonra yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle olmuştu:



“Başkan Yardımcılığı’na Hanzade Doğan Boyner’in seçilmesine, Hakkı Hasan Yılmaz’ın İcra Kurulu Başkanlığı’na, Kadri Enis Berberoğlu’nun yayın, Ayşe Cemal Sözeri’nin reklam, Dursun Ali Yılmaz’ın mali, Ayçin Bayraktaroğlu’nun pazarlama işlerinden, Ahmet Nafi Dalman’ın bilgi teknolojilerinden, Ahmet Özer’in internet operasyonlarının yönetiminden sorumlu İcra Kurulu üyeliklerine atanmalarına karar verildi” dendi.





