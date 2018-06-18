T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYDIN DOĞAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI KALDIRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA "Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet" iddiasıyla Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkındaki "zorla getirme kararı" kaldırıldı

18 Haziran 2018 16:38

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
\"Sermaye Piyasası Kanuna\'na muhalefet\" iddiasıyla Yargıtay\'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkındaki \"zorla getirme kararı\" kaldırıldı.
\"Sermaye Piyasası Kanuna\'na muhalefet\" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden iş adamı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner\'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, Yargıtay\'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararının geri aldırılmasına karar verildi.

  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKDHA "Sermaye Piyasası KanunaYargıtayDoğan Holding Onursal Başkanı Aydın DoğanPiyasası KanunaAydın DoğanHanzade Vasfiye Doğan BoynerDuruşmada Aydın Doğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24