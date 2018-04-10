T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın Doğan: Basın mensuplarına açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ediyorum

İSTANBUL, (DHA) - DOĞAN Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu

10 Nisan 2018 21:08

İSTANBUL, (DHA) - DOĞAN Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu.
Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu hatırlattığı yazılı açıklamasında, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşıp, helalleştiğini belirtti. Aydın Doğan, bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğu basın mensupları ile de helalleşmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:
\"Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler. Saygılarımla.\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADOĞAN Grubu Onursal Başkanı Aydın DoğanDoğan Grubu Onursal Başkanı Aydın DoğanAydın DoğanDilerimSaygılarımla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24