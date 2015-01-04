Aydın Doğan altı maddede Takvim'i yalanladı

Takvim gazetesinin dünkü nüshasında (3 Ocak 2015) çıkan Mustafa Sarıgül’ün Doğan Grubu’na 12 milyon lira borcu olduğu, bu nedenle Hürriyet’in Sarıgül’ü hedef alarak Şişli'deki Hayri İnönü krizini ortaya çıkardığı yolundaki habere ilişkin olarak Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'dan yalanlama geldi.

“12 Milyon Lira Şişli’ye Bomba Gibi Düştü” başlığıyla manşetten verilen haberin asılsız bir yalan olduğunu belirten Aydın Doğan’ın avukatı Şehnaz Yüzer, “Bu yayın organı Sayın Doğan’a iftira atmayı bir saplantı haline getirdi” dedi. "Bu gazetenin attığı yalanları Türk kamuoyuna teşhir etmeyi bir görev biliyoruz" diyen Doğan'ın avukatının altı maddede yaptığı yalanlama şöyle:

Yalan 1

Haberde Mustafa Sarıgül’ün Doğan Grubu’na 30 Mart yerel seçiminden kalan 12 milyon liralık bir borcunun bulunduğu iddia edilmiştir. Mustafa Sarıgül’ün Doğan Grubu’na bir kuruş borcu yoktur. CHP’nin ise kurumsal olarak Kanal D’ye 572 bin, CNN Türk’e de 180 bin lira tutarında yerel seçimden kalan bir ilan borcu bulunmaktadır. Bu alacakların takibi yapılmaktadır.

Yalan 2

Haberde Sayın Aydın Doğan’ın 12 milyonluk hayali borcu tahsil etmesi için arkadaşı Taylan Bilgel’i Mustafa Sarıgül’e gönderdiği iddia edilmiştir. Bu kesinlikle yalandır. Taylan Bilgel son bir yıldır Mustafa Sarıgül ile karşı karşıya gelmemiş, telefonda dahi konuşmamıştır.

Yalan 3

Bir diğer iftira Sayın Doğan’ın kızlarının grubun yöneticilerinden Soner Gedik ile birlikte Mustafa Sarıgül ile görüşüp kendisinden bu borcu ödemesini istediğidir. Bu da kesinlikle yalandır. Ne Sayın Doğan’ın kızları ne de Soner Gedik, Mustafa Sarıgül ile herhangi bir görüşme yapmıştır.

Yalan 4

Haberde borcun tahsili konusundaki görüşmelerden sonuç alınamayınca Sayın Aydın Doğan’ın Mustafa Sarıgül’e savaş açtığı, bu çerçevede Hürriyet gazetesinin de Şişli Belediyesi’nde Sarıgül ile Hayri İnönü arasındaki anlaşmazlığı haber yaptığı ileri sürülmüştür. Bu da külliyen yalandır.

Yalan 5

Aynı haberde Hayri İnönü’nün eşi Nazlı İnönü’nün Sayın Aydın Doğan’ın kızlarına ulaşmayı başardığı, bunun sonucu Hürriyet gazetesi sayfalarında kendisine söz hakkı tanındığı da ileri sürülmüştür. Doğan Ailesi ile Nazlı İnönü arasında yaklaşık 25 yıldır bir görüşme olmamıştır.

Yalan 6

Bu gazete, geçenlerde Sayın Doğan’ın Hayri İnönü’nün oğlunun düğününe katıldığını da yazmıştır. Sayın Doğan bu düğüne ne davet edilmiş, ne gitmiş, ne de çiçek göndermiştir.

Son olarak belirtmek isteriz ki, bu yayın organı son dönemde her vesileyle Sayın Aydın Doğan’a iftira atmayı bir saplantı haline getirmiştir. Babıâli, geçmişte bu tür tetikçi yayıncılık anlayışından çok çekmiştir. Yayıncılığı hep çıkar ilişkilerine dayalı olarak yapanların Hürriyet gazetesinin Şişli Belediyesi’yle ilgili son zamanlarda yaptığı başarılı gazeteciliği başka yönlere çekme çabasını anlıyor, takdiri Türk kamuoyuna bırakıyoruz.

Ayrıca, bu haberle ilgili olarak yasal yollara başvuracağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz.'