Aydın Doğan: Ailemizin ve Doğan Grubu'nun itibarını hedef alan ahlâk dışı tertibi kınıyorum

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları ve toplantıları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'a rapor ettiği iddia edilen Mehmet Ali Yalçındağ'ın görevinden ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın Doğan, "Ailemizin saygın bir üyesi ve damadım Mehmet Ali'yi, aile birliğimizi ve Doğan Medya Grubu'nun itibar ve kamuoyu nezdindeki algısını hedef alan bu hukuk ve ahlak dışı saldırıları şiddetle kınıyorum. Ailemizi ve grubumuzu hedef alan bu tertipten dolayı Mehmet Ali Yalçındağ özel bir hassasiyet gösterdi" dedi. Aydın Doğan'ın açıklamasında "Doğan Grubu medyası, 40 yıla yakın bir süredir evrensel standartlarda bağımsız ve objektif yayıncılığın gayreti içinde oldu. Cumhuriyetimize ve demokrasimize bağlılık içinde milletimizin ve devletimizin çıkarlarını savundu. Bu yolda herkesin bildiği ağır bedeller ödedik. Darbe dönemlerinde gazetelerimiz kapatıldı. Biz bu yayın politikasını dün olduğu gibi bugün de ilkelerimize uygun bir şekilde sürdürmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

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İşte Aydın Doğan'ın açıklaması:

Doğan Ailesi ve medya grubu olarak son günlerde ciddi bir itibarsızlaştırma kampanyası ile karşılaştık. Grubumuz medyasının koordinasyonundan sorumlu Mehmet Ali Yalçındağ'a ait olduğu ileri sürülen bazı yazışmalar kamuoyuna servis edildi. Yalçındağ, bu hususta gerekli açıklamayı yaptı ve kapsamlı bir teknik araştırma başlattığını ifade etti.

Öncelikle, illegal yollardan kişisel verilere ulaşmayı, daha da ötesi bunları manipüle ederek servis etmeyi ağır bir suç olarak görüyorum. Ailemizin saygın bir üyesi ve damadım Mehmet Ali'yi, aile birliğimizi ve Doğan Medya Grubu'nun itibar ve kamuoyu nezdindeki algısını hedef alan bu hukuk ve ahlak dışı saldırıları şiddetle kınıyorum. Ailemizi ve grubumuzu hedef alan bu tertipten dolayı Mehmet Ali Yalçındağ özel bir hassasiyet gösterdi. Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek adına, bu yılın başından beri başarı ve özveri ile yürüttüğü görevinden ayrılma kararını verdi. Mehmet Ali'nin bu hassasiyetine ve kararına saygı duyuyor, tüm hizmetleri için kendisine teşekkür ediyorum.

Doğan Ailesi'nin değerli bir bireyinin böyle bir saldırının konusu yapılmasının maksatlı olduğu açıktır. Doğan Ailesi'nin birlik ve beraberliği grubumuzun gücü açısından fevkalede önemlidir ve hiçbir saldırı bu birlikteliği bozamaz.

Doğan Grubu medyası, 40 yıla yakın bir süredir evrensel standartlarda bağımsız ve objektif yayıncılığın gayreti içinde oldu. Cumhuriyetimize ve demokrasimize bağlılık içinde milletimizin ve devletimizin çıkarlarını savundu. Bu yolda herkesin bildiği ağır bedeller ödedik. Darbe dönemlerinde gazetelerimiz kapatıldı. Biz bu yayın politikasını dün olduğu gibi bugün de ilkelerimize uygun bir şekilde sürdürmeye kararlıyız.

15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimine karşı demokrasimize sahip çıkarak, seçilmiş meşru siyasi iradeyi tereddütsüz destekledik. Tüm siyasi partilerimize eşit mesafede durmaya ve görüşlerini kamuoyuna yansıtmaya hep özen gösterdik. Milli birlik ve beraberliğimizi simgeleyen Yenikapı ruhunu yürekten benimsiyoruz.

FETÖ, PKK, DAEŞ dahil tüm terör örgütlerini ve eylemlerini lanetliyoruz. Bu terör örgütlerinin dahildeki yapılanmalarına ve harici destekçilerine karşı devletimizin vermekte olduğu mücadelenin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim için en büyük değer olan milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması ve güçlendirilmesi yolunda Doğan medyası olarak üzerimize düştüğüne inandığım tüm görevleri hakkı ile yapmanın gayreti içinde olacağız.