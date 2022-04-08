Aydın’daki maden ocağında kullanılan dinamit doğaya ve hayvanlara zarar verdi

Türkiye’nin en kaliteli kaynak sularının çıktığı, fıstık çamlarıyla ünlü Çine ilçesinde yıllardır faaliyet gösteren maden ocağı, yasak olmasına rağmen dinamit kullanmayı yapmayı sürdürüyor. Patlamalar doğaya ve hayvanlara zarar verirken, bölge halkı “Başımıza taş yağıyor” diyerek isyan ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, evlerine taş yağan köy halkı durumu jandarma ve kaymakamlığa bildirdi. Firma dinamit kullanımını durdurdu. Ama bu da geçici oldu. Firma önceki gün yine maden ocağında dinamit kullandı. Ahırlar, hayvanlar ve ağaçlar zarar gördü. Panik yaşayan bölge sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, iddiaya göre firma yetkililerini sadece uyardı.

Bölgede ailesi ile birlikte oturan Zeynep Coşkun, firmanın jandarma ve kaymakamlığı dinlemediğini, insana ve doğaya zarar vermeye devam ettiğini söyledi. Firmadan şikâyetçi olan bazı köylülerin tehdit edildiğini belirten Coşkun, “Tehdit edilen korkan köylüler evlerini satıp gidiyor. Ama bizler pes etmiyoruz. Her an ölüm korkusu yaşıyoruz” diyerek firmanın faaliyetlerini durdurmasını istedi.