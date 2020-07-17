T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Aydın'da maske cezası uygulanan gence bir gün sonra Covid-19 tanısı konuldu

17 Temmuz 2020 14:39

Aydın'da, maske takmadığı için yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Covid-19 tanısı konuldu. 

Dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı. Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı. O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikâyetçi oldu.

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı. Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

ETİKETLER

AydınKoronavirüsmaskeCovid-19cezapara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24