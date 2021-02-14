Aydın’da maden için tarım arazilerine el konacak

Aydın’da bin 111 futbol sahası büyüklüğündeki alanda faaliyet yürütecek olan madenci şirket, maden şirketi vatandaşlara ait arazilerin kamulaştırılması için harekete geçiyor. Maden sahasının içerisinde ve çevresinde 8 adet arkeolojik sit alanı ile mezarlıklar bulunuyor.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan’ın haberine göre, jeotermal santralların tarım arazilerini kuşattığı Aydın’da madencilik faaliyetleri de son bulmuyor. Son olarak Boramin Maden Makine Mühendislik Ticaret Şirketi tarafından Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Asna Mahallesi’ndeki maden ocağında kapasite artırımına gidildi. Madenin faaliyet alanını 40 kat artıran şirket, bin 111 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden çıkaracak. Tarım ve orman arazilerinden oluşan bölgede ayrıca 8 adet arkeolojik sit alanı ile Karadut Mezarlığı bulunuyor.

İlk olarak 19.79 hektarlık alan için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı alan şirket, faaliyete geçmedi. Ardından alanını 793.80 hektara çıkarmak isteyen şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptı. Dosyayı inceleyen Bakanlık, ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Bakanlığın verdiği olurla birlikte bölgede feldispat, kuvarslı mika maden ocağı, kırma, eleme ve zenginleştirme tesisi açılacak. Proje bedeli 8 milyon 925 bin TL olan madenden yılda 1 milyon 200 ton cevher çıkarılacak. Patlama yöntemiyle işletilecek ocağın evlerle mesafesi sadece 30 metre bulunuyor.

Nihai ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre ocağın 101.19 hektarlık alanın bir kısmı tapulu tarım arazilerinden, 682.61 hektarlık kısmı ise ormanlık alanlardan oluşuyor. Ormanlık alanda ne kadar ağaç kesileceği belirsiz. Şirket, tapulu tarım arazileri için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) kamulaştırma talep edecek.