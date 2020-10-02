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Aydın'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan dini nikâhlı eşi tarafından öldürüldü

02 Ekim 2020 20:52

Aydın'da 33 yaşındaki Sinem Kaya, bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikâhlı eşi tarafından kuaförde tabancayla vurularak öldürüldü.

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