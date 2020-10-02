Aydın'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan dini nikâhlı eşi tarafından öldürüldü

Aydın'da 33 yaşındaki Sinem Kaya, bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikâhlı eşi tarafından kuaförde tabancayla vurularak öldürüldü.

Efeler ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, bugün saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan ganyan bayiinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikâhlı eşi, inşaat işçisi Dinçer Ö.'nün kendisine doğru geldiğini fark etti.



Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atarak, kaçmaya başladı. Kaya, can sokaktaki bir kuaför dükkânına girdi. Peşinden gelen Dinçer Ö., belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinçer Ö.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)