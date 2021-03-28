Aydın’da kadın cinayeti: Olgun Gül, Necla Demirbaş'ı tabancayla vurarak öldürdü

Aydın'da, Olgun Gül isimli erkek, 32 yaşındaki Necla Demirbaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olgun Gül yaşamını son verme girişiminde bulundu. Demirbaş'ın 5 yaşındaki çocuğu çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından dün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun Gül ile karşılaştı.

Olgun Gül, Demirbaş’ı silahla vurarak öldürdü. Yaşamına son verme girişiminde bulunan Gül Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)