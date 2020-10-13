Aydın'da Hatice Tusu'dan 4 gündür haber alınamıyor

Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan (50) 4 gündür haber alınamıyor. Tusu’nun iki oğlu Görkem ve Taylan Öner, sosyal medya hesaplarından annelerinin 4 gündür kayıp olduğunu belirterek, annelerinin kaçırıldığını ileri sürdü.

Annelerinin Cumartesi akşam saat 22.10 sıralarında evinin önünden alıkonulduğu iddia edilen Öner kardeşler, “Annemizin kaldığı evin önündeki arabasının içinde ev anahtarı ve cep telefonu bulundu. Annemizin kaçırıldığını düşünüyoruz ve polise kayıp başvurusu yaptık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden çağırı yapıyoruz. Annemizi görenlerin 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ya da 0530 147 82 74 numaralı telefona bilgi vermesini istiyoruz” çağrısı yaptı.