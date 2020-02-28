Aydın'da Göç İdaresi'nde tutulan mülteciler bırakıldı

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı.

Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı.



Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara böyle yansıdı.

İzmir'den Yunanistan'a gitmek için bekliyorlar

İzmir’in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak.

TIKLAYIN - Avrupa kapıları açıldı; mülteciler sınırlara akın ediyor