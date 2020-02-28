Avrupa kapıları açıldı; mülteciler sınırlara akın ediyor

Suriye'nin İdlib şehrinden gelen şehit haberleri sonrasında, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı almasıyla, mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi.
Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü.
Mülteciler sınır kapısına yürüdü
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.
Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.