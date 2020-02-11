Aydın'da avukatlar, jeotermal enerji santallerine karşı nöbet tutacak

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde başlayan ve sonrasında Anadolu'ya taşınması karar verilen Adalet Nöbeti, 21 Şubat tarihinde Aydın Barosu öncülüğünde Aydın Barosu'nda yapılacak. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Türkiye'nin her bölgesinden baro başkanları ve avukatların katılacağı nöbetin temasının 'çevre' olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre 'Çevre İçin Nöbetteyiz' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Bozkurt, “Cumhuriyet gazetesi ve tutuklu avukatlar için başlattığımız Adalet Nöbeti’nin konusu çevre olacak. Aydın’ın jeotermallere karşı verdiği mücadaleyi tüm Türkiye biliyor. Jeotermel meselesi maalesef burada can alıcı noktada. Ülke çapında da böyle bir sıkıntı olduğu için bizde, Aydın’ı ve çevreyi korumak için Adalet Nöbeti’nde olacağız. Son zamanlarda artan jeotermallere ve kirletilen yok edilen çevreye dikkat çekeceğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2019 Ekim ayında gerçekleştirilen , Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayı'nda Türkiye bulunan 48 jeotermal enerji santralinin 27'sinin Aydın'da bulunduğunu ifade etmişti. Koromaz, 25 satralin de yapım hazırlıklarının devam ettiğini belirmişti.