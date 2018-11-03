Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY: 3-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Ebru Ayata (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Lopez (xxx), Ecem (xxx), Gözde (xxx), Duygu (xxx), Brayelin Martinez (xx), Sedef (xxx)
THY: Özge (xx), Enright (x), Ruseva (xx), Havlickova (xx), Şeyma (x), İpek (x), Berin (x), Nikolic (x), Duygu (x), İrem (x)
SETLER: 25-22, 25-20, 25-22
SÜRE: 89 Dakika (30, 28, 31)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin yeni temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2018-19 sezonunun ilk haftasında evinde THY\'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-22\'lik skorlarla sona erdi.