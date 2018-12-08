Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xxx), Lopez (xx), Ecem (x), Gözde (xx), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (xx), Nikolaeva (x), Seda (x), Ezgi (x), Darya (x), Erce (x) NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey (xxx), Özgenur (xxx), Selin (xx), Buse (xx), Bytsenko (xxx), Lazic (xxx), Aylin (xxx), Seda Menekşe (xxx), Hande (xx), Aslı (xx), Elif (xx), Seda Uslu (xx)
SETLER: 25-19, 20-25, 25-15, 15-25, 7-15
SÜRE: 126 Dakika (30, 27, 25, 27, 17)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Nilüfer Belediyespor\'a tie-break sonucu yenildi: 2-3.
Mimar Sinan Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın setleri 25-19, 20-25, 25-15, 15-25 ve 7-15\'lik skorlarla bitti. Hafta içinde CEV Challenge Cup\'ta Beşiktaş\'ı eleyerek adını 8\'li finallere yazdıran Aydın temsilcisi, bu skorla ligde üst üste 5. yenilgisini alarak 8 haftada 3 galibiyette kaldı.