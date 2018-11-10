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Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0

AYDIN, (DHA) SALON: Mimar Sinan HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Turgut Uzunçakmak (xx) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xxx), Lopez (xxx), Ecem (xxx), Gözde (xxx), Duygu (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xxx) KARAYOLLARI: Tumas (xx), E

10 Kasım 2018 19:46

AYDIN, (DHA)

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xxx), Lopez (xxx), Ecem (xxx), Gözde (xxx), Duygu (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xxx)
KARAYOLLARI: Tumas (xx), Elif (x), Gerasymova (xx), Saliha (x), Yasemin Güveli (x), Tuğçe (xx), Gülçin (x), Esra Betül (x), Kübra (x), Yasemin Özel (x), Ayçin (x)
SETLER: 25-15, 25-21, 25-13
SÜRE: 84 Dakika (27, 32, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin yeni takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları\'nı da mağlup ederek 3\'te 3 yaptı.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-15, 25-21 ve 25-13\'lük skorlarla bitti. Bu skorla oynadığı 3 maçı da kazanan Aydın BŞB, rakiplerine şimdiye kadar set dahi vermedi.

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