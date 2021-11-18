Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Her gün sosyal yardım talebinde bulunmak için en az bin kişi bize geliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi’ne her gün sosyal yardım talebinde bulunmak için en az 1000 kişi geliyor. Tüpü biten, kömür alamayan, tenceresi kaynamayan, çocuğu aç kalan vatandaşlarımız bize geliyor” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Çerçioğlu, vatandaşın tenceresinin kaynamadığının altını çizip, “Bu süreçte sosyal yardımlara öncelik verdik. Büyükşehir Belediyesi’ne her gün sosyal yardım talebinde bulunmak için en az 1000 kişi geliyor. Tüpü biten, kömür alamayan, tenceresi kaynamayan, çocuğu aç kalan vatandaşlarımız bize geliyor. Bu da bizim yüreğimizi sızlatıyor. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

"Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

Buluşmaya katılan kadınlar da Çerçioğlu’na seslenip tencerenin kaynamadığını söylerken, Çerçioğlu “Son bir yılda mazota yüzde 50’den fazla, gübreye yüzde 240, hayvan yemine yüzde 100 zam geldi. Artık tarımla, hayvancılıkla uğraşmak çok zor. Bizler çiftçimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, “Havalar soğumaya başladı. Birçok vatandaşımızın kömür alacak parası yok. Aydın gibi bereketli olmayan topraklarda yaşayan vatandaşlarımız tencereyi nasıl kaynatacak. Sorun burada başlıyor. Fakat umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.