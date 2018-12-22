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Spor

Aydın BŞB - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol: 2-3

Burhan CEYHAN / AYDIN (DHA) SALON: Mimar Sinan HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xxx), Nikolaeva (xx), Gözde (x), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Aybüke (xx), Erce (xx), Sedef (xx), Jineiry Ma

22 Aralık 2018 20:33

Burhan CEYHAN / AYDIN (DHA)

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xxx), Nikolaeva (xx), Gözde (x), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Aybüke (xx), Erce (xx), Sedef (xx), Jineiry Martinez (x), Ecem (x), Seda (x), Darya (x), Ezgi (x), Ceyda (x)
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL: Sabriye (xx), Hunter (xx), Lee (xxx), Ergül (xxx), Drews (xxx), Buse (xx), Melisa (xx), Simay (xx), Seray (xxx), Ceyda (x)
SETLER: 25-17, 12-25, 25-23, 15-25, 6-15
SÜRE: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol\'a 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu\'nda oynanan maçın setleri 25-17, 12-25, 25-23, 15-25 ve 6-15\'lik skorlarla sona erdi.

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